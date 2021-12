Volley, Milano-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Allianz Milano-Itas Trentino, sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione meneghina torna in campo dopo il lungo stop forzato causa Covid-19 per il recupero contro Trento, terzo in classifica a quota 26 punti. Non un confronto semplice dunque per gli uomini di Piazza, ottavi con 15 punti ma due partite in meno disputate. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. FORMULA E REGOLAMENTO Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Allianz-Itas Trentino, sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato didimaschile. La formazione meneghina torna in campo dopo il lungo stop forzato causa Covid-19 per il recupero contro, terzo in classifica a quota 26 punti. Non un confronto semplice dunque per gli uomini di Piazza, ottavi con 15 punti ma due partite in meno disputate. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre all’Allianz Cloud (Palalido) di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LA ...

Advertising

meantmpp : RT @adfghijklm: NEXT MATCH Top Volley Cisterna ??? Pallavolo Padova Trentino Volley ??? Powervolley Milano - ayyminb : RT @adfghijklm: NEXT MATCH Top Volley Cisterna ??? Pallavolo Padova Trentino Volley ??? Powervolley Milano - sawiroo151 : RT @adfghijklm: NEXT MATCH Top Volley Cisterna ??? Pallavolo Padova Trentino Volley ??? Powervolley Milano - Mayyy641 : RT @adfghijklm: NEXT MATCH Top Volley Cisterna ??? Pallavolo Padova Trentino Volley ??? Powervolley Milano - loeygrs : RT @adfghijklm: NEXT MATCH Top Volley Cisterna ??? Pallavolo Padova Trentino Volley ??? Powervolley Milano -