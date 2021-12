Volley, Conegliano-Cuneo in tv oggi: orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Femminile 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Imoco Volley Conegliano-Bosca S. Bernardo Cuneo, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Femminile 2022 di Volley. Nonostante i numerosi rinvii causa Covid, le otto migliori squadre di questa prima parte di stagione sono pronte e contendersi il primo trofeo del nuovo anno. Le Pantere di coach Santarelli, prime in classifica, vanno a caccia di un altro successo davanti al pubblico di casa. Non sarà però scontato contro le piemontesi, ottave ma in grande crescita nelle ultime settimane e capaci di mettere in difficoltà anche le big. Si tratta di una gara da dentro o fuori, chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba (Treviso). Di ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Imoco-Bosca S. Bernardo, partita valevole per idi finale dellaA1di. Nonostante i numerosi rinvii causa Covid, le otto migliori squadre di questa prima parte di stagione sono pronte e contendersi il primo trofeo del nuovo anno. Le Pantere di coach Santarelli, prime in classifica, vanno a caccia di un altro successo davanti al pubblico di casa. Non sarà però scontato contro le piemontesi, ottave ma in grande crescita nelle ultime settimane e capaci di mettere in difficoltà anche le big. Si tratta di una gara da dentro o fuori, chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba (Treviso). Di ...

Advertising

IdeawebTV : Volley A1/F: Conegliano-Cuneo, quarto di finale “secco” di Coppa Italia - Campioni_cn : Volley A1F. Il Covid non ferma Cuneo: a Treviso il quarto di Coppa Italia con Conegliano. Primasso: 'Certi dogmi sp… - zazoomblog : Volley Conegliano-Cuneo in tv: data orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Femminile 2022 - #Volley… - infoitsport : LIVE – Police-Conegliano 0-3 (21-25, 19-25, 11-25): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - infoitsport : Volley, Champions League 2022: Conegliano stende il Chemik Police 3-0 -