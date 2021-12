Voci critiche da Israele sulle armi nucleari di casa propria (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Le sanzioni non hanno messo in ginocchio gli iraniani, i misteriosi attacchi contro scienziati e installazioni iraniane non fermano gli ayatollah, e a Washington c’è un presidente che si tiene a distanza dal Medio Oriente. Ci rimane l’opzione di un attacco militare diretto contro i reattori iraniani, a qualunque costo, con perdite di vite umane sul fronte interno, spese di miliardi di shekel e danni alle relazioni estere di Israele”. L’analisi, ben lontana dai toni bellicosamente assertivi cui ci ha abituati l’ex premier Benjamin Netanyahu, giunge proprio da Israele – o meglio dalle colonne di Haaretz, autorevole voce della sinistra liberale, in un articolo di opinione di Akiva Eldar. Il suo articolo giunge nei giorni della faticosa ripresa dei negoziati a Vienna sul ritorno all’accordo sul nucleare iraniano da parte degli Usa – che lo avevano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Le sanzioni non hanno messo in ginocchio gli iraniani, i misteriosi attacchi contro scienziati e installazioni iraniane non fermano gli ayatollah, e a Washington c’è un presidente che si tiene a distanza dal Medio Oriente. Ci rimane l’opzione di un attacco militare diretto contro i reattori iraniani, a qualunque costo, con perdite di vite umane sul fronte interno, spese di miliardi di shekel e danni alle relazioni estere di”. L’analisi, ben lontana dai toni bellicosamente assertivi cui ci ha abituati l’ex premier Benjamin Netanyahu, giunge proprio da– o meglio dalle colonne di Haaretz, autorevole voce della sinistra liberale, in un articolo di opinione di Akiva Eldar. Il suo articolo giunge nei giorni della faticosa ripresa dei negoziati a Vienna sul ritorno all’accordo sul nucleare iraniano da parte degli Usa – che lo avevano ...

