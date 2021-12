Viterbo: ritrovato in Francia cane smarrito 3 anni fa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo ha cercato per tre anni, senza mai arrendersi, pubblicando appelli su appelli, promettendo anche una ricompensa di 5mila euro, e alla fine è riuscita a riportare a casa il suo Dylan , detto Ciuffo.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo ha cercato per tre, senza mai arrendersi, pubblicando appelli su appelli, promettendo anche una ricompensa di 5mila euro, e alla fine è riuscita a riportare a casa il suo Dylan , detto Ciuffo....

Advertising

MediasetTgcom24 : Viterbo, cane smarrito tre anni fa ritrovato in Francia: il commovente video del ritorno a casa #viterbo… - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Viterbo, cane smarrito tre anni fa ritrovato in Francia: il commovente video del ritorno a casa #viterbo https://t.co… - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Viterbo, cane smarrito tre anni fa ritrovato in Francia: il commovente video del ritorno a casa #viterbo https://t.co… - gianluigidellac : RT @MediasetTgcom24: Viterbo, cane smarrito tre anni fa ritrovato in Francia: il commovente video del ritorno a casa #viterbo https://t.co… - salioto86 : RT @MediasetTgcom24: Viterbo, cane smarrito tre anni fa ritrovato in Francia: il commovente video del ritorno a casa #viterbo https://t.co… -