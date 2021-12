Vinci Casa giovedì 30 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vinci Casa giovedì 30 dicembre 2021. L’estrazione di giovedì 30/12/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, giovedì 30 dicembre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)30. L’estrazione di30/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.30...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa giovedì 30 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - KiuppusDeWumpus : Mio padre ha comprato un gratta e vinci ed ha aspettato di arrivare a casa per scoprire se ha vinto qualcosa. Forse… - Gianniprofondo : @rogersgravato Si ma usa il mio link che mi dai punti, poi se la vinci me la spedisci a casa se proprio non la vuoi - cesareporroni : @FratellidItalia @Atreju2021 @GiorgiaMeloni Invece una che dice 'Leonardo Da Vinci è italianoooo' non dovrebbe andare a casa? - Rob97052180Rob : Troppi furboni in questa città che è Roma. Va di moda non pagare tanto poi ci guadagni pure e vinci un… -