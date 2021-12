VIDEO Jannik Sinner lavora duro a Sydney per essere pronto all’ATP Cup 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Jannik Sinner si sta allenando piuttosto duramente a Sydney in vista dell’imminente ATP Cup che dal 1° al 9 gennaio darà il via alla stagione del tennis. Sul cemento australiano Sinner sarà tra i protagonisti della compagine italiana che va a caccia del miglior risultato possibile, dopo aver raggiunto la Finale nel 2021. Gli azzurri, con il contributo di Jannik, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli vogliono imporsi e dovranno dimostrare il loro valore fin dalla fase a gironi. Inserita nel Gruppo B, la selezione tricolore giocherà contro Russia, Francia e Australia e l’esordio sarà contro i padroni di casa il 2 gennaio. Formazioni che, tenuto conto delle tante defezioni in casa russa, sono a livello degli azzurri che quindi possono giocarsela per il primato, necessario per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021)si sta allenando piuttosto duramente ain vista dell’imminente ATP Cup che dal 1° al 9 gennaio darà il via alla stagione del tennis. Sul cemento australianosarà tra i protagonisti della compagine italiana che va a caccia del miglior risultato possibile, dopo aver raggiunto la Finale nel 2021. Gli azzurri, con il contributo di, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli vogliono imporsi e dovranno dimostrare il loro valore fin dalla fase a gironi. Inserita nel Gruppo B, la selezione tricolore giocherà contro Russia, Francia e Australia e l’esordio sarà contro i padroni di casa il 2 gennaio. Formazioni che, tenuto conto delle tante defezioni in casa russa, sono a livello degli azzurri che quindi possono giocarsela per il primato, necessario per ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner lavora duro in vista dell'ATP Cup: l'altoatesino vuol farsi trovare pronto. Il VIDEO della su… - Ferrari_Ale_ : RT @TVersilia: #Jannik #Sinner e #Matteo #Berrettini in preparazione per l’#ATPCup Il team ???? debutterà domenica 2 gennaio ?? ???? #tenni… - TVersilia : #Jannik #Sinner e #Matteo #Berrettini in preparazione per l’#ATPCup Il team ???? debutterà domenica 2 gennaio ?? ????… - livetennisit : La stagione 2021 di Jannik Sinner in video - darksa0irse : Allora non iniziate a dire 'tanto Jannik vince gli ao' tanto qua tanto là, che con la fortuna solita che abbiamo, s… -