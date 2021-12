Advertising

Mediagol : VIDEO, Giovinco: “Insigne-Toronto? Magari a lui andrà meglio…” - Pall_Gonfiato : #Giovinco avverte #Insigne - PianetaMilan : #Giovinco: '@Lor_Insigne al @TorontoFC? Il #calcio vero è un'altra cosa' | #VIDEO - @MLS #MLS #Insigne #TorontoFC… - cn1926it : VIDEO #Giovinco: “#Insigne al #Toronto? Magari a lui andrà meglio ma…” - DaleGabri : Tapiro d'oro per Giovinco che firma un contratto per decine di milioni senza capire che fossero lordi e non netti.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Giovinco

Pianeta Milan

Sebastianparla dell'offerta del Toronto per Lorenzo InsigneAndando in Canada ho perso la Nazionale" Sebastian, ex calciatore del Toronto, dopo aver parlato al Corriere dello Sport ha rilasciato una lunga intervista (anche in) a Sky Sport in ...A Sky Sport. «La mia situazione però era differente: io ero ai margini della Juve, lui è il capitano del Napoli. Andando in Canada ho perso la Nazionale» ...Video Turris Taranto (2-1) gol e highlights: vittoria pugliese in rimonta in terra di Campania nella 20^ giornata del girone C di Serie C.