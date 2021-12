VIDEO Chelsea | lo sfogo di Tuchel | “Come puntiamo al titolo coi casi di Covid-19?”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tecnico ex Paris Saint Germain non è andato oltre il pari nella sfida contro il Brighton e recrimina sui varidi positività che stanno rallentando la Premier League

... reginetta delle discoteche londinesi anni '80, amica single delle "Sloane Ranger" diin ...d'America ma la scandalosa negligenza dei carcerieri e la mancanza provvidenziale di immagini...Ila Stamford Bridge non va oltre l'1 - 1 col Brighton. Blues in vantaggio con Lukaku al 28', rete a lungo contestata dagli ospiti per un fallo dello stesso attaccante belga. Nel recupero Welbeck ...Tuchel ha tolto dalla corsa alla Premier League il suo Chelsea. Dopo il pareggio interno contro il Brighton obiettivi del club.Il Chelsea campione d'Europa ha annunciato perdite per 145,6 milioni di sterline - oltre 173 milioni di euro - al netto delle imposte ...