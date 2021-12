Victor Osimhen positivo al Covid di nuovo | disastro-Omicron per il Napoli | dove è rimasto bloccato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) A distanza di un anno,è risultatoalper la seconda volta. Davvero sfortunato l'attaccante nigeriano del, che sarebbe dovuto tornare in Italia per sottoporsi alla visita di controllo dopo il serio infortunio che gli ha causato fratture multiple al volto.è quindinel suo paese d'origine,si trovava in vacanza. È risultatoal tampone effettuato prima della partenza: è ovviamente asintomatico, le autorità locali hanno disposto la quarantena. Di conseguenza la visita di controllo al volto è stata rinviata a dopo la negativizzazione. E a questo puntoè in dubbio anche per la Coppa D'Africa: si sarebbe dovuto ...

... esultanza golIl legale del Napoli, Enrico Lubrano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha parlato di, della convocazione in Coppa d'Africa e della partita ...positivo al Covid - 19. Lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito, ricordando come l'attaccante - in Nigeria per prepararsi alla partecipazione alla Coppa d'Africa con la propria ...Si rischia lo scontro tra Napoli e la Nigeria per le sorti e il destino di Victor Osimhen. Come sapete, la società non può impedire al calciatore di volare in Camerun per la Coppa d'Africa, ma come sc ...Il nigeriano difficilmente giocherà: "Potremmo andare in tribunale con la federazione nigeriana per un risarcimento danni" ...