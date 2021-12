Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 19:35 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLEAD ECCEZIONE DI CODE SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE RACCORDO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AL KM 4+400 , CIRCONE REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE GLI EVENTI, DOMANI ADECIMA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “WE RUN ROME”. LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, IN PROGRAMMA DAL POMERIGGIO, TRA LE 14 E LE 15,30, PREVEDE UNA CORSA COMPETITIVA DI 10 KM E UNA NON COMPETITIVA DI 5.. PATENZA E ARRIVO SARANNO A VIALE ...