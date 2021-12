Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 19:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE IN AUMENTO TRA RACCORDO E FIORENTINI A CAUSA DELL’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 4+400 IN DIREZIONEMENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLLONAMENTI PER CURIOSI TRA PORTONACCIO E FIORENTINI DIREZIONE RACCORDO RIAPERTA LA VIA PONTINA, CHIUSA IN PRECEDENZA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI LAVORI AL KM 18+000 CIRCONE REGOLARE IN DIREZIONE LATINA SU VIA PRENESTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL’ACQUA VERGINE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE DI FIUGGI INCOLONNAMENTI ALTEZZA SAN CESAREO IN DIREZIONE DI ZAGAROLO TRASPORTO ...