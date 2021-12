Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 17:15 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E A SEGUIRE ALTEZZA FLAMINIA E A24 Roma TERAMO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIAL E EST DIREZIONE Roma SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA SAN CESAREO E PALESTRINA IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMA A VILLANOVA SI VIA MAREMMANA INFERIORE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI ALTEZZA TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 17:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA E A SEGUIRE ALTEZZA FLAMINIA E A24TERAMO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIAL E EST DIREZIONESULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA SAN CESAREO E PALESTRINA IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMA A VILLANOVA SI VIA MAREMMANA INFERIORE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI ALTEZZA TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO ...

