Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 12:30 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viabilità DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE Roma SUD A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI DIREZIONE Roma AD ARICCIA SULLA SP93/B CANCELLIERA STRADA CHIUSA DAL KM 4+200 AL KM 10+656 PER DISSESTO MANTO STRADALE SULLA SR411 SUBLACENSE TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE AL KM 7 CIRCA, TRA AGOSTA E MADONNA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI DIREZIONE Roma, CODE DA MOTORIZZAZIONE CIVILE SULLA PONTINA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARDARAIL CODE TRA VIA DI TRIGORIA E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODE TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONESUD A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI DIREZIONEAD ARICCIA SULLA SP93/B CANCELLIERA STRADA CHIUSA DAL KM 4+200 AL KM 10+656 PER DISSESTO MANTO STRADALE SULLA SR411 SUBLACENSE TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE AL KM 7 CIRCA, TRA AGOSTA E MADONNA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI DIREZIONE, CODE DA MOTORIZZAZIONE CIVILE SULLA PONTINA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARDARAIL CODE TRA VIA DI TRIGORIA E ...

D19 diramazione Roma Sud, chiusure notturne immissione Raccordo ... in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 3 e martedì 4 gennaio, con orario 23.00 - 5.00, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria ...

