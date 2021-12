Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 10 | 30

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULLA SR411 SUBLACENSE TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE AL KM 7 CIRCA, TRA AGOSTA E MADONNA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI AD ARICCIA SULLA SP93/B CANCELLIERA STRADA CHIUSA DAL KM 4+200 AL KM 10+656 PER DISSESTO MANTO STRADALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI DIREZIONE, CODE DA MOTORIZZAZIONE CIVILE SULLA PONTINA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARDARAIL CODE TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONESULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-12-2021 - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Tangenziale direzione San Giovanni, rimosso l'incidente nel tratto tra stazione Tiburtina e uscita A24. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

...di tutta laricompresa tra Via Puglie, Via Viotti ,via Macerine,via Perosi ,via Camanthias, via Martiri delle Foibe, importanza strategica ha via dei Laghi lì dove si immette in via, ...DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 08.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...LAZIO IL TRAFFICO E' REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO LE UNICHE SEGNALAZIONI INTERESSANO L'A1...