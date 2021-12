Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 09.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAAD ARICCIA SULLA SP93/B CANCELLIERA STRADA CHIUSA DAL KM 4+200 AL KM 10+656 PER DISSESTO MANTO STRADALE SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI DIREZIONE, CODE DA MOTORIZZAZIONE CIVILE SULLA PONTINA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARDARAIL CODE TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONESULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDRICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO ...