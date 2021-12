Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 09.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAAD ARICCIA SULLA SP93/B CANCELLIERA STRADA CHIUSA DAL KM 4+200 AL KM 10+656 PER DISSESTO MANTO STRADALE SULLA VIA SALARIA, RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI DIREZIONE, CODE DA MOTORIZZAZIONE CIVILE SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AVFIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CHIUSI. RITARDI FINO A 15 MINUTI TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDRICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL ...