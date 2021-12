Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 08.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO LE UNICHE SEGNANI INTERESSANO L’A1NAPOLI CON NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO E VISIBILITÀ A 60 METRI. PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE LA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBI I CASI VERSO IL CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AVFIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CHIUSI. RITARDI FINO A 15 MINUTI INFINE, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO, CHE CON LA ...