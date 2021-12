Via libera alla Manovra. L’Aula della Camera ha approvato definitivamente la legge di bilancio con 355 Sì. Novità su Irpef, aiuti, Superbonus e bollette (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con 355 voti favorevoli e 45 contrari la Camera approva la legge di bilancio (qui il focus). Arriva così il via libera definitivo alla Manovra, la prima del governo Draghi, il provvedimento ha avuto l’ok di entrambi i rami del Parlamento ed è legge. Una legge di bilancio espansiva, secondo le previsioni del Governo, che nel 2022 punta a distribuire a famiglie e imprese oltre 32 miliardi. Molte le Novità contenute nella Manovra: il taglio dell’Irpef, Quota 102, Ape social allargato e Opzione donna, in attesa della riforma delle pensioni, i nuovi ammortizzatori sociali universali, la stretta anti-delocalizzazioni, il rifinanziamento del Reddito di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con 355 voti favorevoli e 45 contrari laapprova ladi(qui il focus). Arriva così il viadefinitivo, la prima del governo Draghi, il provvedimento ha avuto l’ok di entrambi i rami del Parlamento ed è. Unadiespansiva, secondo le previsioni del Governo, che nel 2022 punta a distribuire a famiglie e imprese oltre 32 miliardi. Molte lecontenute nella: il taglio dell’, Quota 102, Ape socialrgato e Opzione donna, in attesariforma delle pensioni, i nuovi ammortizzatori sociali universali, la stretta anti-delocalizzazioni, il rifinanziamento del Reddito di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Gazzetta ufficiale via libera alla modalità per l'uso della pillola Merck. Somministrazione non oltre cinque gio… - juventusfc : Via alla vendita libera ?? per #JuveUdinese! Info ?? - IlContiAndrea : Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con posi… - _DAGOSPIA_ : LA MANOVRA È LEGGE! - LA CAMERA HA DATO IL VIA LIBERA DEFINITIVO ALLA LEGGE DI BILANCIO CON...… - telodogratis : Manovra 2022, via libera definitivo della Camera: le misure -