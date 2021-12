Via libera alla Legge di bilancio 2022: Irpef, superbonus, bollette, pensioni. Le misure definitive (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ arrivato nella tarda mattinata del 30 dicembre il via libera definitivo da parte della Camera alla Legge di bilancio 2022, con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento è diventato quindi Legge. Il traguardo è giunto ad un soffio dall’esercizio provvisorio, visto il voto finale in extremis. Un provvedimento pronto a distribuire a imprese e famiglie un bruzzolo da 32 miliardi di euro, con alcune grandi misure (Riforma dell’Irpef in primis) affiancate da tutta una serie di mini-aiuti a pioggia. Nella serata del 29 dicembre c’era stata l’approvazione della fiducia posta dal governo Draghi. La Camera ha infatti approvato la fiducia sull’articolo 1 della Legge di bilancio. Sono poi stati votati i rimanenti articoli ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ arrivato nella tarda mattinata del 30 dicembre il viadefinitivo da parte della Cameradi, con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento è diventato quindi. Il traguardo è giunto ad un soffio dall’esercizio provvisorio, visto il voto finale in extremis. Un provvedimento pronto a distribuire a imprese e famiglie un bruzzolo da 32 miliardi di euro, con alcune grandi(Riforma dell’in primis) affiancate da tutta una serie di mini-aiuti a pioggia. Nella serata del 29 dicembre c’era stata l’approvazione della fiducia posta dal governo Draghi. La Camera ha infatti approvato la fiducia sull’articolo 1 delladi. Sono poi stati votati i rimanenti articoli ...

