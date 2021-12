Verstappen votato come miglior pilota dai colleghi del Circus

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Campione del mondo in pista, campione del mondo anche per i. Maxè ildel 2021: l'olandese della Red Bull guida infatti l'annuale "Drivers' Driver of the Year", ...

Da sottolineare, però, che non tutti i piloti sulla griglia si sono pronunciati: hannoin 14, fra gli assenti proprioe Hamilton.Da sottolineare, però, che non tutti i piloti sulla griglia si sono pronunciati: hannoin 14, fra gli assenti proprioe Hamilton.Campione del mondo in pista, campione del mondo anche per i colleghi. Max Verstappen è il miglior pilota del 2021: l’olandese della Red Bull guida infatti l’annuale “Drivers’ Driver of the Year”, sond ...Sport - L'olandese precede Hamilton e Norris, quarto .... Ognuno di loro è stato chiamato a stilare la propria personale top 10 e, come in gara, vengono assegnati i punti dalla prima (25) alla decima ...