“Vergogna, toccato il fondo”. GF Vip, altra scoperta choc nella casa: “Siete così luridi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non se ne può davvero più. La situazione si sta facendo sempre più grave all’interno, e nel giardino, del GF Vip 6. Ormai è più che chiaro, l’appartamento dei cosiddetti vipponi equivale ad un letamaio o forse anche peggio. Un fatto denunciato anche su Instagram da Alessandro Rosica, Investigatore social per il web, tramite un post. Mentre in puntata nessuno in studio ne fa menzione, a parte quando è stato ridotto il budget ai concorrenti per la spesa settimanale in quanto la casa era troppo disordinata, nell’appartamento del GF Vip 6 se ne comincia a parlare sempre di più. Sei vip avrebbero anche una scarsa igiene personale. Ma oggi si parla persino di animali. GF Vip, un’altra sorpresa sgradita: topo Il recente post di Alessandro Rosica spiegava già: “Grande fratello vip o Grande Porcile vip? Si parla addirittura di escrementi sotto le ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non se ne può davvero più. La situazione si sta facendo sempre più grave all’interno, e nel giardino, del GF Vip 6. Ormai è più che chiaro, l’appartamento dei cosiddetti vipponi equivale ad un letamaio o forse anche peggio. Un fatto denunciato anche su Instagram da Alessandro Rosica, Investigatore social per il web, tramite un post. Mentre in puntata nessuno in studio ne fa menzione, a parte quando è stato ridotto il budget ai concorrenti per la spesa settimanale in quanto laera troppo disordinata, nell’appartamento del GF Vip 6 se ne comincia a parlare sempre di più. Sei vip avrebbero anche una scarsa igiene personale. Ma oggi si parla persino di animali. GF Vip, un’sorpresa sgradita: topo Il recente post di Alessandro Rosica spiegava già: “Grande fratello vip o Grande Porcile vip? Si parla addirittura di escrementi sotto le ...

Advertising

legenrehumain : RT @gianluigidellac: Non avevamo toccato il fondo ma, pare ci siamo vicini. Berlusconi chiederà una foto della scheda, come prova tangibile… - bisegna_stefano : @Stef77359537 Metteranno in campo attori finti no vax,inscenando finte “evasioni “ed irruzioni random! Lo hanno già… - AristarcoScann1 : RT @gianluigidellac: Non avevamo toccato il fondo ma, pare ci siamo vicini. Berlusconi chiederà una foto della scheda, come prova tangibile… - PerutaAntonio : RT @gianluigidellac: Non avevamo toccato il fondo ma, pare ci siamo vicini. Berlusconi chiederà una foto della scheda, come prova tangibile… - Isabell15665991 : Si salvi chi può Sapevo che il fondo non era stato toccato Errori infiniti Ma io preferisco chiamare le cose con… -