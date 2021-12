Venezia, Zanetti: «Sono malato di calcio. Metto il talento al primo posto» (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’allenatore del Venezia Zanetti si è raccontato in una intervista al Corriere della Sera Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. malato DI calcio – «Purtroppo confermo. È una passione immensa e penso di non saperne mai abbastanza. Guardo partite di tutte le categorie e cerco di capire le sfaccettature degli altri allenatori». MODELLI – «Mourinho a livello comunicativo ha fatto scuola, Guardiola ha cambiato il calcio a livello tecnico-tattico, Allegri a livello tattico è stato straordinario, di Conte guardo la mentalità oltre la tattica, di Gasperini l’intensità e la capacità di innovare. Tutti hanno qualcosa da insegnare, poi cerco di mantenere la mia identità, per sbagliare con la mia testa». VITA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’allenatore delsi è raccontato in una intervista al Corriere della Sera Paolo, allenatore del, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera.DI– «Purtroppo confermo. È una passione immensa e penso di non saperne mai abbastanza. Guardo partite di tutte le categorie e cerco di capire le sfaccettature degli altri allenatori». MODELLI – «Mourinho a livello comunicativo ha fatto scuola, Guardiola ha cambiato ila livello tecnico-tattico, Allegri a livello tattico è stato straordinario, di Conte guardo la mentalità oltre la tattica, di Gasperini l’intensità e la capacità di innovare. Tutti hanno qualcosa da insegnare, poi cerco di mantenere la mia identità, per sbagliare con la mia testa». VITA ...

Advertising

NapoliCalciogol : Venezia-Lazio, formazioni ufficiali: Sarri lancia Radu a sinistra. Zanetti punta su Forte - marcellobianch2 : @DAZN_IT Zanetti Venezia - zanetti_14418 : RT @FNerazzurra1908: Clubs with the most call-ups for the African Cup of Nations in January and February: 4: Napoli 3: Milan, Roma 2: Bol… - Milannews24_com : Milan, il momento di Caldara al Venezia: Zanetti lo blinda - IlChampagne : ??Nuovo gossip calcistico,Gasperini che cerca di perfezionare un attacco che con i continui malori dei suoi uomini (… -