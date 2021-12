Variante Omicron | sintomi e protezione vaccino con due o tre dosi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Quali sono idella? È davvero meno aggressiva della Delta? Può, in qualche modo, essere il segnale che ci si avvicina alla fine della pandemia? Sono domande per le quali è opportuno affidare le risposte alla scienza. In tal senso risulta molto interessante l'intervista che il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, ha rilasciato al Corriere della Sera del 30 dicembre. Sono diversi i passaggi che contribuiscono a chiarire ciò che, al momento, le evidenze scientifiche stanno iniziano a rivelare. Scenari che, ovviamente, dovranno essere confermati nel tempo, ma che iniziano ad offrire un quadro chiaro.e tempi di incubazione Ciò di cui si parla è la possibilità che la...

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - Lucoprofene : RT @fanpage: Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la situazione… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #VarianteOmicron, Sileri: 'È verosimile indebolimento virus'. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Con l’aumento dei contagi in Italia dovuti alla variante Omicron, il Consiglio dei ministri ha imposto un giro di vite sulla capienza degli stadi: si passa dal 75% al 50% di riempimento con ...Un finale d’anno caratterizzato dai timori della variante Omicron, che tuttavia non sembra essere stato un ostacolo per alcuni mercati azionari (vedi quelli americani) per aggiornare nuovi record. Cos ...