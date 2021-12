Vaccino obbligatorio per i lavoratori, il governo accelera sul Super Green pass: «Decisione il 5 gennaio» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Super Green pass esteso a tutto il mondo del lavoro? «Se ne parlerà nel prossimo Cdm», assicurava ieri il ministro dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ben prima che iniziasse la riunione dell’esecutivo in cui sono state varate le nuove regole per la quarantena e l’estensione dell’obbligo di Super Green pass sui mezzi pubblici, ristoranti, hotel, e altre attività. Scettici sull’estensione anche i pentastellati. E infatti, l’estensione è rimasta in sospeso. Ma secondo quanto riferito oggi da fonti di governo, il Cdm in cui verrà discussa l’estensione del Super Green pass ai lavoratori del settore pubblico e del privato potrebbe già essere convocato il prossimo 5 ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilesteso a tutto il mondo del lavoro? «Se ne parlerà nel prossimo Cdm», assicurava ieri il ministro dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ben prima che iniziasse la riunione dell’esecutivo in cui sono state varate le nuove regole per la quarantena e l’estensione dell’obbligo disui mezzi pubblici, ristoranti, hotel, e altre attività. Scettici sull’estensione anche i pentastellati. E infatti, l’estensione è rimasta in sospeso. Ma secondo quanto riferito oggi da fonti di, il Cdm in cui verrà discussa l’estensione delaidel settore pubblico e del privato potrebbe già essere convocato il prossimo 5 ...

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - fattoquotidiano : Covid, il ministro Brunetta: “Vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. È misura a cu… - colamonicog1 : @stanzaselvaggia Ma vi rendete conto che il problema é mondiale?! L‘importante é lamentarsi lamentarsi lamentarsi!… - paoroncalli76 : @GiovanniToti @Corriere Quindi caro signore metti pure vaccino meningite obbligatorio che serve ! Combatti per noi !!! Eroe ! -