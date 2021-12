Vaccino covid, Messico autorizza il cubano Abdala (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vaccino anti covid cubano Abdala, la Cofepris – Commissione federale del Messico per la protezione contro i rischi per la salute pubblica – ha autorizzato l’uso d’emergenza del farmaco basato sulle proteine ricombinanti. Lo comunica la Commissione, sul suo sito. Essendo la Cofepris autorità di riferimento qualificata dall’Organizzazione Panamericana della Salute (Ops), “le sue decisioni sono riconosciute da diversi Paesi della regione, per cui i vaccini approvati sono suscettibili di essere utilizzati da altre nazioni”, specifica la Cofepris. Finora il Messico ha autorizzato l’uso di emergenza di dieci vaccini: oltre al cubano Abdala (3 dosi), Pfizer/BioNTech (2 dosi, Rna messaggero), AstraZeneca (2 dosi, vettore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)anti, la Cofepris – Commissione federale delper la protezione contro i rischi per la salute pubblica – hato l’uso d’emergenza del farmaco basato sulle proteine ricombinanti. Lo comunica la Commissione, sul suo sito. Essendo la Cofepris autorità di riferimento qualificata dall’Organizzazione Panamericana della Salute (Ops), “le sue decisioni sono riconosciute da diversi Paesi della regione, per cui i vaccini approvati sono suscettibili di essere utilizzati da altre nazioni”, specifica la Cofepris. Finora ilhato l’uso di emergenza di dieci vaccini: oltre al(3 dosi), Pfizer/BioNTech (2 dosi, Rna messaggero), AstraZeneca (2 dosi, vettore ...

