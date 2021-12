Vaccino covid, Messico autorizza il cubano Abdala (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vaccino anti covid cubano Abdala, la Cofepris – Commissione federale del Messico per la protezione contro i rischi per la salute pubblica – ha autorizzato l’uso d’emergenza del farmaco basato sulle proteine ricombinanti. Lo comunica la Commissione, sul suo sito. Essendo la Cofepris autorità di riferimento qualificata dall’Organizzazione Panamericana della Salute (Ops), “le sue decisioni sono riconosciute da diversi Paesi della regione, per cui i vaccini approvati sono suscettibili di essere utilizzati da altre nazioni”, specifica la Cofepris. Finora il Messico ha autorizzato l’uso di emergenza di dieci vaccini: oltre al cubano Abdala (3 dosi), Pfizer/BioNTech (2 dosi, Rna messaggero), AstraZeneca (2 dosi, vettore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)anti, la Cofepris – Commissione federale delper la protezione contro i rischi per la salute pubblica – hato l’uso d’emergenza del farmaco basato sulle proteine ricombinanti. Lo comunica la Commissione, sul suo sito. Essendo la Cofepris autorità di riferimento qualificata dall’Organizzazione Panamericana della Salute (Ops), “le sue decisioni sono riconosciute da diversi Paesi della regione, per cui i vaccini approvati sono suscettibili di essere utilizzati da altre nazioni”, specifica la Cofepris. Finora ilhato l’uso di emergenza di dieci vaccini: oltre al(3 dosi), Pfizer/BioNTech (2 dosi, Rna messaggero), AstraZeneca (2 dosi, vettore ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid L'Italia crescerà nel 2022 solo guardando oltre le scadenze elettorali, dice Ignazio Visco Tuttavia, se il Pnrr non sarà ben attuato, e se il Covid non si fermerà, andrà peggio. "I primi ... "Tutti noi adesso abbiamo un Green Pass, facciamo un vaccino o un tampone, e nel giro di poche ore ci ...

Libia: Covid, registrati i primi due casi di contagio della variante Omicron Il centro ha emesso un comunicato, invitando la popolazione e i residenti ad accelerare la somministrazione del vaccino contro la Covid - 19, oltre ad aderire e rafforzare le misure precauzionali.

Vaccino Covid, terza dose in Italia: ecco a che punto siamo con la somministrazione Sky Tg24 Quarantena abolita per i vaccinati Quarantena non necessaria per i vaccinati con dose booster o con due dosi da meno di quattro mesi. Super green pass esteso a tutto tranne lavoro, stretta no vax ...

Covid, contagiati più di 16 mila padovani. Ancora tre vittime in un giorno Oltre 1.600 nuovi casi in 24 ore. Schizza a 273 il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere di città e provincia: 224 le persone ricoverate nelle Aree Mediche e 49 i pazienti nelle Rianimazio ...

