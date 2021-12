Vaccino anti Covid, Letta: “Prepararsi a obbligo e ritorno a smart working” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il segretario del Pd, Enrico Letta, in Italia andrà introdotto l'obbligo vaccinale. "Il governo sta facendo bene", ha affermato in un'intervista a La Repubblica, "approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna Prepararsi al passo successivo, cioè l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il segretario del Pd, Enrico, in Italia andrà introdotto l'vaccinale. "Il governo sta facendo bene", ha affermato in un'intervista a La Repubblica, "approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisognaal passo successivo, cioè l'vaccinale e ilallo". L'articolo .

