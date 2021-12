Vaccini: Lazio, oggi obiettivo 2 milioni dosi booster (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Nella giornata di oggi raggiungiamo la quota dei 2 milioni di dosi booster, obiettivo raggiunto con un anticipo di 24 ore". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Nella giornata diraggiungiamo la quota dei 2diraggiunto con un anticipo di 24 ore". Così l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. "Sta ...

nzingaretti : Da oggi nel Lazio mascherine all’aperto e continua la campagna per i #vaccini. Fermiamo insieme la variante #Omicron - ValentinaCharl : @matteoarru @andreariveraps @Fiorellissimo @BonomiAllegra @LaStampa Ahhh il grafico della regione Lazio che promuov… - AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘IERI SUPERATI I 61 MILA VACCINI, UN TERZO IN PIU’ DEL TARGET NAZIONALE’ - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: Lazio, aperte prenotazioni per booster di notte. Vaccinazioni da domani, 5 gli hub aperti fino a mezzanotte #AN… - AnsaRomaLazio : Vaccini: Lazio, aperte prenotazioni per booster di notte. Vaccinazioni da domani, 5 gli hub aperti fino a mezzanott… -