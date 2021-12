Va di moda un nuovo tentativo di truffa: la mail di infrazione del copyright di Instagram (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sembrano notifiche di violazione del copyright di Instagram, ma invece sono veri e propri tentativi di truffa di qualche malintenzionato. Nel lungo elenco delle tecniche per rubare i dati personali agli utenti – soprattutto quando si tratta di creators che realizzano contenuti originali sulle piattaforme social – dobbiamo aggiungere anche le mail di phishing in cui si denuncia una presunta violazione del copyright su Instagram, ma in realtà non si sta facendo altro che un tentativo di truffa ai danni dell’utente. LEGGI ANCHE > Il phishing che sfrutta la variante Omicron per rubare i dati bancari Presunta violazione del copyright di Instagram, ma in realtà è una mail di phishing Questo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sembrano notifiche di violazione deldi, ma invece sono veri e propri tentativi didi qualche malintenzionato. Nel lungo elenco delle tecniche per rubare i dati personali agli utenti – soprattutto quando si tratta di creators che realizzano contenuti originali sulle piattaforme social – dobbiamo aggiungere anche ledi phishing in cui si denuncia una presunta violazione delsu, ma in realtà non si sta facendo altro che undiai danni dell’utente. LEGGI ANCHE > Il phishing che sfrutta la variante Omicron per rubare i dati bancari Presunta violazione deldi, ma in realtà è unadi phishing Questo ...

Advertising

vogue_italia : Dalle arance, un nuovo materiale sostenibile per la moda: lo ha inventato Orange Fiber, start-up vincitrice di Vog… - PREMOLIALDO : Quello che è accaduto nel 2021 lo racconto qui. Restiamo positivi per il 2022. Buon anno nuovo a tutti ?? - Posmelaa : Tentata dallo scaricare quel nuovo gioco di moda che si chiama valorant ma spaventata dal diventarne dipendente - igorducati : RT @EnjoyEnergyIT: Per la realizzazione del nuovo jeans in denim totalmente ecologico, Diesel in collaborazione con Candiani, ha utilizzato… - DerAnzeiger : RT @wireditalia: Il nuovo numero di Wired, edicola dal 14 dicembre, ha come tema 'Play - il futuro dell'intrattenimento' >> -