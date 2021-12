Usa | statue confederati in Virginia al Black History Museum

(Di giovedì 30 dicembre 2021) I monumentirimossi a Richmond, in, saranno probabilmente trasferiti in un museo. Tra questi, anche un'imponente statua del generale confederato Robert E Lee, rimossa a settembre ...

Advertising

myskin1869 : @gadlernertweet Esistono diversi modi per cancellare la storia: bandire associazioni, negare genocidi e persecuzion… - VesuvianLivio : @NemesiEX @fanpage @albertoangela Tranquillo i palazzi sono l'unica cosa che rimarrà dopo che gli immigrati rimpiaz… - _m3dvsa_ : @GiuliaCortese1 Hanno anche seguito la fake news sulla minaccia del natale e delle tradizioni cristiane da parte de… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa statue

ANSA Nuova Europa

Centinaia didel leader militare e di altre figure confederate esistono ancora negli Stati Uniti meridionali. . 30 dicembre 2021Anche in questo caso nessuna sorpresa: già l'anno scorso la Commissioneper la Libertà ... Gli attacchi dal basso non sono cessati, anzi: chiese occupate da estremisti religiosi,e arredi ...(ANSA) - ROMA, 30 DIC - I monumenti confederati rimossi a Richmond, in Virginia, saranno probabilmente trasferiti in un museo. Tra questi, anche un'imponente statua del generale confederato Robert E L ...Un altro Natale in trincea. La metafora bellica poco si addice a persone più abituate a subire il martirio che a portare ...