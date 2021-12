Usa: morta la manager delle Kardashian, arrestato il fidanzato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Angela Kukawski, manager di tante celebrity Usa tra cui la famiglia Kardashian - Jenner, è stata trovata morta nella sua auto in un quartiere di Los Angeles. Lo riporta la Cnn. La polizia ha arrestato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Angela Kukawski,di tante celebrity Usa tra cui la famiglia- Jenner, è stata trovatanella sua auto in un quartiere di Los Angeles. Lo riporta la Cnn. La polizia ha...

