Urbano Cairo: “Juric fa vivere lo spirito Toro. Ci siamo capiti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo sei mesi di una nuova gestione tecnica e diciannove partite di campionato è tempo di bilanci per il numero uno granata Leggi su lastampa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo sei mesi di una nuova gestione tecnica e diciannove partite di campionato è tempo di bilanci per il numero uno granata

Ultime Notizie dalla rete : Urbano Cairo Torino, comunicato UFFICIALE: due positivi al Covid - 19 Appena uscito il comunicato ufficiale del club granata presieduto da Urbano Cairo. Torino ©LaPresse'Il Torino Football Club comunica che due tesserati " un calciatore e un membro dello staff " sono ...

Il Toronto si scatena in Serie A: offerta per Insigne e Belotti Il club di Urbano Cairo si è fatto in quattro per trattenere il Gallo alla corte granata, incontrando però soltanto risposte negative. Già la scorsa estate, nonostante i 4 milioni e mezzo da record ...

Urbano Cairo: “Juric fa vivere lo spirito Toro. Ci siamo capiti” La Stampa Torino, comunicato UFFICIALE: due positivi al Covid-19 Il Covid-19 torna, purtroppo, anche in casa del Torino. Appena uscito il comunicato ufficiale del club granata presieduto da Urbano Cairo. “Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calc ...

La cessione di Zaza sarebbe un bel risparmio Ma quanto mi costi? Non solo Marco Giampaolo a libro paga di Urbano Cairo, che vale un bel po', ma c'è pure Simone Zaza, che almeno fa ancora parte dell'organico granata, anche ...

