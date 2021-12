Uomini e Donne Spagna: il primo tronista gay (famoso) ha scelto (Di giovedì 30 dicembre 2021) In fatto di diritti per la comunità LGBTQ la Spagna è avanti anni luce rispetto al nostro paese, ma su una cosa abbiamo battuto i cugini iberici: il Trono Gay. Se Maria De Filippi ha piazzato in tv il primo tronista dichiaratamente omosessuale nel 2016, a Mujeres y Hombres y Viceversa c’hanno pensato soltanto quest’anno. Eppure già nel 2013 Valerio Pino si era proposto come tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne. Il primo (e ultimo, visto che lo show ha appena chiuso i battenti) tronista gay spagnolo è stato Jorge Javier Vazquez. Si tratta del conduttore più famoso in Spagna, un po’ come la nostra Kween Mary, visto che ha in mano tra i programmi più seguiti di Mediaset Espana: Gran Hermano, Supervivientes, ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021) In fatto di diritti per la comunità LGBTQ laè avanti anni luce rispetto al nostro paese, ma su una cosa abbiamo battuto i cugini iberici: il Trono Gay. Se Maria De Filippi ha piazzato in tv ildichiaratamente omosessuale nel 2016, a Mujeres y Hombres y Viceversa c’hanno pensato soltanto quest’anno. Eppure già nel 2013 Valerio Pino si era proposto comenella versione spagnola di. Il(e ultimo, visto che lo show ha appena chiuso i battenti)gay spagnolo è stato Jorge Javier Vazquez. Si tratta del conduttore piùin, un po’ come la nostra Kween Mary, visto che ha in mano tra i programmi più seguiti di Mediaset Espana: Gran Hermano, Supervivientes, ...

