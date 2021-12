Uomini e Donne, che fine ha fatto Emanuele Trimarchi? Oggi ha cambiato vita (Di giovedì 30 dicembre 2021) Emanuele Trimarchi è senza dubbio uno degli ex corteggiatori di Uomini e Donne che più hanno lasciato il segno nella storia del programma. Amatissimo sia dal pubblico che dalla stessa Maria De Filippi, il verace romano ha corteggiato Anna Munafò, dalla quale è stato scelto. La loro storia è durata poco, quindi qualche anno fa Emanuele è tornato alla corte di Sara Affi Fella, che tuttavia non è riuscito a conquistare. Che fine ha fatto Oggi? Ebbene, messo da parte definitivamente il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, Oggi Trimarchi ha una nuova carriera che procede a gonfie vele: è infatti un personal trainer ed un coach professionista, nonché anche proprietario di una palestra inaugurata di recente. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021)è senza dubbio uno degli ex corteggiatori diche più hanno lasciato il segno nella storia del programma. Amatissimo sia dal pubblico che dalla stessa Maria De Filippi, il verace romano ha corteggiato Anna Munafò, dalla quale è stato scelto. La loro storia è durata poco, quindi qualche anno faè tornato alla corte di Sara Affi Fella, che tuttavia non è riuscito a conquistare. Cheha? Ebbene, messo da parte definitivamente il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo,ha una nuova carriera che procede a gonfie vele: è infatti un personal trainer ed un coach professionista, nonché anche proprietario di una palestra inaugurata di recente. ...

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - EmployersDay : RT @IranoAngelo: È utile agevolare le assunzioni a tempo determinato delle donne che nel 77,8% dei casi sono a tempo parziale a fronte del… - CordioliMirco : RT @_DAGOSPIA_: I FEMMINICIDI? SU 289 VITTIME DI OMICIDIO 116 ERANO DONNE (MA QUINDI 173 ERANO UOMINI. COME MAI NON -