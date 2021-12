Uomini e Donne: Armando ha registrato la telefonata con Marika (Di giovedì 30 dicembre 2021) Negli studi di Uomini e Donne si è scatenato il caos dopo che Armando Incarnato ha ammesso di aver registrato la telefonata con Marika. Armando registra la telefonata di MarikaRaramente negli studi Mediaset di Uomini e Donne si riesce a stare tranquilli, soprattutto da quando nel parterre maschile prende sempre banco il cavaliere napoletano Armando Incarnato. A quanto pare, l’imprenditore ha un po’ di problemi nella ricerca della propria anima gemella, sarà sfortunato? Fatto sta che molte delle ragazze che si sono rapportate con lui – alla fine – si sono rivelate in un certo senso fasulle. Anche la sua ultima conoscenza è finita a ferro e fuoco: la dama siciliana ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Negli studi disi è scatenato il caos dopo cheIncarnato ha ammesso di averlaconregistra ladiRaramente negli studi Mediaset disi riesce a stare tranquilli, soprattutto da quando nel parterre maschile prende sempre banco il cavaliere napoletanoIncarnato. A quanto pare, l’imprenditore ha un po’ di problemi nella ricerca della propria anima gemella, sarà sfortunato? Fatto sta che molte delle ragazze che si sono rapportate con lui – alla fine – si sono rivelate in un certo senso fasulle. Anche la sua ultima conoscenza è finita a ferro e fuoco: la dama siciliana ...

