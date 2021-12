Una Vita, anticipazioni 31 dicembre: Lolita si fa finalmente visitare. Felipe e Genoveva vengono rapiti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 31 dicembre: eccovi i prossimi spoiler! Ci saranno delle novità importanti per Antonito, Lolita, Felipe e Genoveva. Inoltre vediamo subito che succederà qualcosa di particolare anche a Fabiana. La locandiera innamorata Fabiana trova per strada un sassofonista e ne rimane folgorata! La storia avrà un seguito?Vedremo ancora il nuovo personaggio? Antonito spiato Antonito entra ufficialmente in carica come presidente della commissione, ma non si accorge che un uomo lo sta spiando. Porta un cappello a cilindro sulla testa. Chi sarà? Il Palacios è in pericolo? Lolita chiama urgentemente un medico Le condizioni della moglie di Ramòn si aggravano e finalmente si rivolge ad un dottore. Sappiamo che per la bottegaia e la sua famiglia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una31: eccovi i prossimi spoiler! Ci saranno delle novità importanti per Antonito,. Inoltre vediamo subito che succederà qualcosa di particolare anche a Fabiana. La locandiera innamorata Fabiana trova per strada un sassofonista e ne rimane folgorata! La storia avrà un seguito?Vedremo ancora il nuovo personaggio? Antonito spiato Antonito entra ufficialmente in carica come presidente della commissione, ma non si accorge che un uomo lo sta spiando. Porta un cappello a cilindro sulla testa. Chi sarà? Il Palacios è in pericolo?chiama urgentemente un medico Le condizioni della moglie di Ramòn si aggravano esi rivolge ad un dottore. Sappiamo che per la bottegaia e la sua famiglia ...

