Una storia di costrizione

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà il periodo che stiamo tutti vivendo, ma sempre di più, in questi giorni, mi torna in mente un mattino di tanti anni fa. Doveva essere il 1966 o il ’67 e avevo (ahimè, che meraviglia) sette o otto anni. Una trentina di scolari elementari (tutti maschi, ben separati dalle classi femminili) in fila indiana, col grembiule blu e il fiocco bianco, davanti alla medicheria della scuola, al piano terra di quell’enorme edificio mussoliniano nel quartiere di Monteverde, a Roma. All’interno della stanza, esattamente al centro, c’erano due banchi, uno attaccato all’altro, dove era posto un grosso barattolo di vetro, colmo di batuffoli di ovatta imbevuti nell’alcool, più alcune scatole con dei cerotti e altre con una specie di pennini nerastri. Oltre a questi, delle piccole bottigline di vetro col contagocce piene di un liquido rosso. Dietro ai banchi, in piedi e con uno splendente e ...