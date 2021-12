Una legge di Bilancio figlia di tutti e di nessuno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sì, il Parlamento si è maltrattato da solo, molto, ed è stato anche, un po’ necessariamente, maltrattato dagli altri poteri costituzionali. Ma poi, anche in questi frangenti difficili, viene fuori che, perfino questa maggioranza accozzaglia, è riuscita, per vie molto traverse, a mettere a segno qualche colpo interessante. Solo che resta tutto un po’ in sospeso. Tra il governo che, anche con ministri abbastanza convinti di sé stessi, come Andrea Orlando, è come se non firmasse politicamente le sue decisioni. Certo, tutto è reso anodino dalla eterogeneità della maggioranza, ma questa volta varrebbe la pena di essere un po’ più presenti e rivendicare ciò che si è realizzato. Mentre i parlamentari non puntano certo sulla rivendicazione dei risultati politici per la loro difficile rielezione, ma cercano solo di piazzarsi più vicino possibile al potere interno ai loro partiti. Stiamo vivendo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sì, il Parlamento si è maltrattato da solo, molto, ed è stato anche, un po’ necessariamente, maltrattato dagli altri poteri costituzionali. Ma poi, anche in questi frangenti difficili, viene fuori che, perfino questa maggioranza accozzaglia, è riuscita, per vie molto traverse, a mettere a segno qualche colpo interessante. Solo che resta tutto un po’ in sospeso. Tra il governo che, anche con ministri abbastanza convinti di sé stessi, come Andrea Orlando, è come se non firmasse politicamente le sue decisioni. Certo, tutto è reso anodino dalla eterogeneità della maggioranza, ma questa volta varrebbe la pena di essere un po’ più presenti e rivendicare ciò che si è realizzato. Mentre i parlamentari non puntano certo sulla rivendicazione dei risultati politici per la loro difficile rielezione, ma cercano solo di piazzarsi più vicino possibile al potere interno ai loro partiti. Stiamo vivendo ...

Advertising

sbonaccini : Ora è ufficiale: medico di base anche per i senza fissa dimora in Emilia-Romagna, firmata la prima legge in Italia.… - ignaziocorrao : Anche se siete troppo presi da tamponi e mascherine per farci caso, il parlamento ha approvato una legge di bilanci… - Mov5Stelle : Grazie all’impulso del MoVimento 5 Stelle, con la legge di Bilancio il #RedditoDiCittadinanza è stato rifinanziato… - stefano_flare : RT @PetrazzuoloF: Sparito il #bonuspsicologo dalla legge di bilancio, ripenso a questa notizia. La differenza tra De Luca e Draghi? Il prim… - OttoGerbotto : RT @ignaziocorrao: Anche se siete troppo presi da tamponi e mascherine per farci caso, il parlamento ha approvato una legge di bilancio pie… -