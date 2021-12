Una donna al Quirinale: oltre la donna dello schermo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella letteratura cortese la “donna dello schermo” è l’espediente retorico con il quale il poeta “trovatore” finge di amare una donna per mantenere segreto il vero nome dell’amata. Nell’anno dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante torna in mente “la donna dello schermo” alla lettura delle diverse prese di posizione di questi giorni sul futuro del Quirinale. Di fronte alla difficoltà di trovare la più ampia condivisione delle forze politiche sul profilo giusto della presidenza della Repubblica, come spesso avviene in un paese ancora profondamente maschilista, il nome di una donna sembra l’escamotage per attraversare la fase tattica della vigilia. O ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella letteratura cortese la “” è l’espediente retorico con il quale il poeta “trovatore” finge di amare unaper mantenere segreto il vero nome dell’amata. Nell’anno dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante torna in mente “la” alla lettura delle diverse prese di posizione di questi giorni sul futuro del. Di fronte alla difficoltà di trovare la più ampia condivisione delle forze politiche sul profilo giusto della presidenza della Repubblica, come spesso avviene in un paese ancora profondamente maschilista, il nome di unasembra l’escamotage per attraversare la fase tattica della vigilia. O ...

