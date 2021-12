Un uomo chiamato football americano L' addio a John Madden

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Titolo dell’Oakland Tribune del 5 febbraio 1969: “I Raiders scelgono l’allenatore. I Packers perdono Lombardi”. Vince Lombardi era lo storico ex coach dei Green Bay Packers che il giorno prima aveva deciso di dimettersi anche da general manager per passare ai Washington Redskins. Uno dei personaggi più importanti della storia della Nfl, ed ecco perché il quotidiano di tutt’altra zona degli Stati Uniti lo menzionava nel titolo. Menzione della quale non era degno il nuovo allenatore della squadra locale, i Raiders. Nessuno lo conosceva, nonostante avesse fatto già parte dello staff tecnico. Poco più di 50 anni dopo, invece, quello sconosciuto ha lasciato questa terra con una fama tale da essere definito, nel ricordo della Nfl, come “il”. Giocatore, allenatore, telecronista, voce dell’omonimo videogioco, grazie al quale milioni di ragazzi, anche al di fuori ...