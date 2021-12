Un Posto al Sole | niente puntata del 31 dicembre | perché non va in onda

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladi venerdì 31della soap opera napoletana Unalnon andrà in: il motivo di questa scelta. Il logo della serie televisiva napoletana (via screenshot)Siamo giunti ormai alla conclusione del 2021 ed è quindi il momento di tirare un po’ le somme. Il venticinquesimo compleanno della soap opera napoletana ha regalato tante emozioni con diversi ritorni ed anche delle partenze strappalacrime. Non sono mancati però i problemi. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! In tanti ricorderanno che solo qualche mese fa si è discusso a lungo su una riprogrammazione di Unal. Erano diverse le ipotesi al vaglio dei vertici della Rai: un cambiamento nella fascia d’orario, uno spostamento su un altro canale ...