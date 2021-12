Un posto al sole, anticipazioni 30 dicembre: una brutta notizia per Fabrizio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ultima puntata dell'anno di Un posto al sole sarà rocca di colpi di scena e, come annunciano le anticipazioni di oggi, giovedì 30 dicembre, non mancheranno le emozioni. Innanzitutto l'attenzione verrà focalizzata su Fabrizio e Marina che sono da poco rientrati da Londra dopo aver trascorso il Natale con Elena e Alice. Il rientro della Giordano ai Cantieri Flegrei Palladini è stata l'ennesima dimostrazione per Lara di essere invisibili agli occhi di Roberto quando si trova in compagnia della sua ex moglie. Ferri, infatti, continua a provare dei forti sentimenti per Marina e non si capacita del fatto che lei abbia scelto di voltare pagina con un uomo come Fabrizio, di cui l'imprenditore non ha alcuna stima. Nel frattempo, la coppia sembrerà finalmente serena e sia Rosato sia la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ultima puntata dell'anno di Unalsarà rocca di colpi di scena e, come annunciano ledi oggi, giovedì 30, non mancheranno le emozioni. Innanzitutto l'attenzione verrà focalizzata sue Marina che sono da poco rientrati da Londra dopo aver trascorso il Natale con Elena e Alice. Il rientro della Giordano ai Cantieri Flegrei Palladini è stata l'ennesima dimostrazione per Lara di essere invisibili agli occhi di Roberto quando si trova in compagnia della sua ex moglie. Ferri, infatti, continua a provare dei forti sentimenti per Marina e non si capacita del fatto che lei abbia scelto di voltare pagina con un uomo come, di cui l'imprenditore non ha alcuna stima. Nel frattempo, la coppia sembrerà finalmente serena e sia Rosato sia la ...

