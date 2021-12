Un concime naturale e super efficace a costo zero? Sì, coi fondi del caffè, usali così! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un concime naturale a costo zero? Sì, coi fondi del caffè Un concime naturale a costo zero? Sì, coi fondi del caffè. Sei alla ricerca di un concime a buon mercato per le piante del tuo giardino? Se la risposta è sì, qui ti proponiamo una soluzione che forse ti può interessare. Si tratta di una soluzione semplice e praticamente a costo zero: i fondi del caffè. Un concime naturale coi residui della moka In effetti i residui della moka di casa costituiscono un ottimo concime naturale per le tue piante e per di più a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un? Sì, coidelUn? Sì, coidel. Sei alla ricerca di una buon mercato per le piante del tuo giardino? Se la risposta è sì, qui ti proponiamo una soluzione che forse ti può interessare. Si tratta di una soluzione semplice e praticamente a: idel. Uncoi residui della moka In effetti i residui della moka di casa costituiscono un ottimoper le tue piante e per di più a ...

