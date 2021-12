Umbria, Corciano: il borgo magico tra vicoli e piazzette a pochi chilometri da Perugia (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Umbria a pochi chilometri da Perugia, sorge un borgo che secondo la leggenda fu costruito da un compagno di Ulisse. È Corciano paese posto su un colle quasi a metà strada fra il capoluogo umbro e il lago Trasimeno. LEGGI ANCHE: — Umbria, il luogo magico che si trova tra Spoleto e Foligno Sebbene alcuni documenti ne attestino la presenza nell’anno Mille, le prime tracce dell’uomo risalgono al Neolitico. L’impianto attuale tuttavia è di epoca medievale, con le cinta murarie del XIII-XIV secolo che lo circonda. L’accesso al borgo era consentito da Porta Santa Maria e Porta San Francesco. Un dedalo di vicoli e piazzette si arrampica sul colle fino ad arrivare in cima dove troneggia ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 dicembre 2021) Inda, sorge unche secondo la leggenda fu costruito da un compagno di Ulisse. Èpaese posto su un colle quasi a metà strada fra il capoluogo umbro e il lago Trasimeno. LEGGI ANCHE: —, il luogoche si trova tra Spoleto e Foligno Sebbene alcuni documenti ne attestino la presenza nell’anno Mille, le prime tracce dell’uomo risalgono al Neolitico. L’impianto attuale tuttavia è di epoca medievale, con le cinta murarie del XIII-XIV secolo che lo circonda. L’accesso alera consentito da Porta Santa Maria e Porta San Francesco. Un dedalo disi arrampica sul colle fino ad arrivare in cima dove troneggia ...

