Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 19:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la finanziaria 2020 2 legge ha un soffio dell’esercizio provvisorio dopo aver chiesto durante la serata di ieri la fiducia da parte della Camera dei Deputati il pacchetto messo a punto dal governo draghi è stato l’ultimo Ok a procedere in Senato aveva ricevuto 215 voti a favore il monitoraggio settimanale della fondazione gimbe relativo al 22 e 28 dicembre fotografa un aumento di nuovi casi in tutte le regioni eccezion della provincia di Bolzano in E45 provincia si registrano oltre 500 casi per 100.000 abitanti le persone non vaccinate sono 9,44 milioni tra queste 2,34 milioni * 50 e 3,4 milioni della fascia 5 11 anni Dove si registrano 90 3771 somministrazione entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli stadi al 50%di Palazzetti al 35 prevista dal ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la finanziaria 2020 2 legge ha un soffio dell’esercizio provvisorio dopo aver chiesto durante la serata di ieri la fiducia da parte della Camera dei Deputati il pacchetto messo a punto dal governo draghi è stato l’ultimo Ok a procedere in Senato aveva ricevuto 215 voti a favore il monitoraggio settimanale della fondazione gimbe relativo al 22 e 28 dicembre fotografa un aumento di nuovi casi in tutte le regioni eccezion della provincia di Bolzano in E45 provincia si registrano oltre 500 casi per 100.000 abitanti le persone non vaccinate sono 9,44 milioni tra queste 2,34 milioni * 50 e 3,4 milioni della fascia 5 11 anni Dove si registrano 90 3771 somministrazione entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli stadi al 50%di Palazzetti al 35 prevista dal ...

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Corriere : Un euro a mascherina - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - cremaonline : #Covid19: sono 126.888 i nuovi casi positivi in #Italia, 156 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio… - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 3.963 positivi, 17 morti, +3 terapia intensiva -