Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 14:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio il monitoraggio settimanale della fondazione gimbe relativo al vestito 28 dicembre fotografo aumento di nuovi casi in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano in 45 provincia di oltre 500 casi per 100.000 abitanti le persone non vaccinate sono 9,44 milioni tra queste 2,34 milioni over 50 e 3,42 milioni della fascia 5 11 anni dove ti reggi 93771 somministrazioni il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sulle estensione dell’uso della Green pass sulle quarantenne accordo raggiunto nel governo anche per calmierare i prezzi delle mascherine ffp2 sia il Partito Democratico sia Italia secondo quanto si apprende da fonti di governo hanno chiesto di intervenire datogiustamente sempre più diffuso di questo dispositivo di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio il monitoraggio settimanale della fondazione gimbe relativo al vestito 28 dicembre fotografo aumento di nuovi casi in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano in 45 provincia di oltre 500 casi per 100.000 abitanti le persone non vaccinate sono 9,44 milioni tra queste 2,34 milioni over 50 e 3,42 milioni della fascia 5 11 anni dove ti reggi 93771 somministrazioni il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto sulle estensione dell’uso della Green pass sulle quarantenne accordo raggiunto nel governo anche per calmierare i prezzi delle mascherine ffp2 sia il Partito Democratico sia Italia secondo quanto si apprende da fonti di governo hanno chiesto di intervenire datogiustamente sempre più diffuso di questo dispositivo di ...

