Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 08:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme tu le quarantenni sull'utilizzo del Green passerà forzato quest'ultimo servirà per utilizzare treni aerei navi per il trasporto pubblico ma anche per anticipare il matrimonio oppure Sostare in alberghi con l'aumento dei contatti Ieri si sono schierati 100 mila nuovi casi in 24 ore È stata decisa anche la riduzione della capienza degli stati al 50% all'aperto ed al 35% al chiuso dalle 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza dall'uso del Green passerà portata le seguenti attività alberghi e strutture ricettive feste conseguenti a ci rimane civili o religiose sagre e fiere centri congressi servizi di ristorazione all'aperto impianti di risalita con finalità turistico commerciale anche ...

