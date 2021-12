UFFICIALE – Emergenza Covid | anche Elmas positivo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’continua ad aggravarsi a causa della nuova variante omicron. I casi si stanno moltiplicando nelle ultime settimane e il tasso di positività continua a crescere.nel mondo del calcio, infatti, le squadre stanno riscontrando un elevato numero di tamponi positivi. Il Napoli, che dovrà fare a meno dei suoi calciatori impegnati in Coppa d’Africa, continua però a ricevere brutte notizie. Quest’oggi infattiKevin Malcuit ha contratto il-19. Gli azzurri dovranno quindi far fronte ad una vera e propria. Di seguito il comunicato del club. Eljifè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in ...

...decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del testo in Gazzetta. ... data fissata dall'esecutivo per la fine dello stato di. La bozza del decreto si compone ...'Le misure introdotte finora dal governo per l'Covid appaiono del tutto insufficienti. Si ...invece ormai certo che entreranno in vigore con la pubblicazione del decreto in Gazzetta..."A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Con ...Situazione clamorosa in casa Napoli, due casi di positività al COVID-19 in un solo giorno considerando anche le notizie riguardanti Victor Osimhen. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Tw ...