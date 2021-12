Uefa, Ceferin sicuro: “I grandi eventi potranno andare avanti, siamo ottimisti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aleksander Ceferin ha visitato recentemente l’Expo di Dubai, intervenendo in loco su diverse questioni relative al calcio mondiale, tra le quali la proposta di Mondiale biennale, da lui rigettata. Il presidente dell’Uefa ha posto particolarmente l’accento sui maggiori campionati europei, con continuazione regolare messa a rischio da molteplici rinvii causati dall’emergenza Coronavirus. Ceferin però mostratosi sereno per quanto concerne la situazione di riferimento, convinto che tutto possa svolgersi come previsto: “Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. siamo ancora ottimisti; pensiamo che andrà tutto bene. L’anno scorso, la situazione era peggiore di questa, perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i grandi ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aleksanderha visitato recentemente l’Expo di Dubai, intervenendo in loco su diverse questioni relative al calcio mondiale, tra le quali la proposta di Mondiale biennale, da lui rigettata. Il presidente dell’ha posto particolarmente l’accento sui maggiori campionati europei, con continuazione regolare messa a rischio da molteplici rinvii causati dall’emergenza Coronavirus.però mostratosi sereno per quanto concerne la situazione di riferimento, convinto che tutto possa svolgersi come previsto: “Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi.ancora; penche andrà tutto bene. L’anno scorso, la situazione era peggiore di questa, perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i...

