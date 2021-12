Ucraina, telefonata Biden-Putin (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ durata 50 minuti la telefonata tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Nel corso del colloquio Biden ha sollecitato la Russia a una “de-escalation delle tensioni con l’Ucraina”, riferisce un comunicato della Casa Bianca. “Biden ha chiarito che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo deciso nel caso in cui la Russia invaderà l’Ucraina ulteriormente”. “Il Presidente Usa ha anche espresso il sostegno per la diplomazia, a partire dall’inizio del prossimo anno, con il Dialogo strategico per la stabilità bilaterale, alla Nato attraverso il Consiglio Nato Russia, e all’Osce” e “ha ribadito che il progresso sostanziale in questi tre formati può essere registrato solo nel quadro di una de escalation piuttosto che durante ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ durata 50 minuti latra il presidente americano Joee quello russo Vladimir. Nel corso del colloquioha sollecitato la Russia a una “de-escalation delle tensioni con l’”, riferisce un comunicato della Casa Bianca. “ha chiarito che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo deciso nel caso in cui la Russia invaderà l’ulteriormente”. “Il Presidente Usa ha anche espresso il sostegno per la diplomazia, a partire dall’inizio del prossimo anno, con il Dialogo strategico per la stabilità bilaterale, alla Nato attraverso il Consiglio Nato Russia, e all’Osce” e “ha ribadito che il progresso sostanziale in questi tre formati può essere registrato solo nel quadro di una de escalation piuttosto che durante ...

